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Участники мото-автопробега «Победа без границ» прибыли в Оренбург
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    Участники мото-автопробега «Победа без границ» прибыли в Оренбург

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    Участники мото-автопробега «Победа без границ» прибыли в Оренбург

    Оренбург, 18 мая. Участники мото-автопробега «Победа без границ», посвященного памяти советских солдат, прибыли в Оренбург.

    Губернатор региона Юрий Берг, глава области Евгений Арапов, представители региональной и городской власти, жители Оренбурга встретили участников мото-автопробега «Победа без границ», посвященного памяти советских солдат, погибших в Великой Отечественной войне, передает «Ria56».

    После встречи участников акции прошло возложение венков и цветов в парке «Салют, Победа!», также глава области Юрий Берг пообщался с участниками мото-автопробега за кружкой чая.

    Отметим, что мото-автопробег завершится 22 июня в Бресте, за 48 дней байкеры и автомобилисты проедут по 65 городам России, Казахстана, Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Грузии, Азербайджана и Армении.

    Автор: Алексей Громов
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