Участники мото-автопробега «Победа без границ» прибыли в Оренбург

Оренбург, 18 мая. Участники мото-автопробега «Победа без границ», посвященного памяти советских солдат, прибыли в Оренбург.

Губернатор региона Юрий Берг, глава области Евгений Арапов, представители региональной и городской власти, жители Оренбурга встретили участников мото-автопробега «Победа без границ», посвященного памяти советских солдат, погибших в Великой Отечественной войне, передает «Ria56».

После встречи участников акции прошло возложение венков и цветов в парке «Салют, Победа!», также глава области Юрий Берг пообщался с участниками мото-автопробега за кружкой чая.

Отметим, что мото-автопробег завершится 22 июня в Бресте, за 48 дней байкеры и автомобилисты проедут по 65 городам России, Казахстана, Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Грузии, Азербайджана и Армении.