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Семь «КамАЗов» мусора вывезли из оренбургской квартиры
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    Семь «КамАЗов» мусора вывезли из оренбургской квартиры

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    Семь «КамАЗов» мусора вывезли из оренбургской квартиры
    Оренбург, 17 мая. Хозяйка забила всю квартиру бытовым мусором, от этого в доме возникли антисанитарные условия и жуткое зловоние.

    Как сообщает RIA56, из квартиры на улице Ворошилова вывезли семь «КамАЗов» протухших бытовых отходов и хлама. Жалоба на зловоние поступила от соседей. Сотрудники полиции проникли в квартиру и обнаружили тело хозяйки, которое пролежало там около четырех дней. Как рассказали соседи, женщина страдала психическим заболеванием и приносила в квартиру всякий мусор с ближайших свалок.

    В доме ужасное зловоние, соседи уже жаловались на доможительницу. Сотрудники ЖКХ сегодня, 17 мая, вывезли мусор из квартиры. Им пришлось работать в противогазах, так как в квартире невозможно находиться. После того, как весь мусор вывезут, в квартире проведут дезинфекцию.

    В ЖКХ заявили, что такие квартиры являются не только очагами санитарии, но и могут стать причиной трагедии. Сотрудники газовой службы не могут проверить состояние оборудования, а при пожаре весь хлам вспыхнет моментально.

    Главная проблема в том, что для решения подобных проблем отсутствует правовое регулирование. Сотрудники бессильны в подобных ситуациях, а закон на стороне собственника.

    Автор: Софья Куликова
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