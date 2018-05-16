Туристическое направление для инвалидов появится в Новотроицке  



Оренбург, 16 мая. В рамках проекта «Горизонты возможностей» пройдет презентация туристического направления.

Как сообщает RIA56, презентация пройдет в Центре адаптивного спорта им. С. Леонова 17 мая. В ней примут участие руководители спорткомитетов муниципальных образований, общественные организации инвалидов, спортивных школ Орска, Новоорска, Медногорска, Гая и Кувандыка.

На презентации покажут фильм о туризме для людей с ограниченными возможностями, также пройдут мастер-классы по пешеходному и горному туризму. Члены спортивно-туристического клуба «Горизонт» продемонстрируют навыки использования туристического оборудования и альпинистского снаряжения, преодоления навесных переправ, сборки и разборки катамарана.

Социальный проект «Горизонты возможностей» стал победителем конкурса грантов президента в 2017 году.

