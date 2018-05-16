Меню
Общество
Туристическое направление для инвалидов появится в Новотроицке  
Новости Сирии
Путин: Четкие и слаженные действия ВМФ РФ нанесли террористам серьезный ущерб в Сирии
Следующая новость
Загрузка...

    Туристическое направление для инвалидов появится в Новотроицке  

    70

    Туристическое направление для инвалидов появится в Новотроицке  
    Оренбург, 16 мая. В рамках проекта «Горизонты возможностей» пройдет презентация туристического направления.

    Как сообщает RIA56, презентация пройдет в Центре адаптивного спорта им. С. Леонова  17 мая. В ней примут участие руководители спорткомитетов муниципальных образований, общественные организации инвалидов, спортивных школ Орска, Новоорска, Медногорска, Гая и Кувандыка.

    На презентации покажут фильм о туризме для людей с ограниченными возможностями, также пройдут мастер-классы по пешеходному и горному туризму. Члены спортивно-туристического клуба «Горизонт» продемонстрируют навыки использования туристического оборудования и альпинистского снаряжения, преодоления навесных переправ, сборки и разборки катамарана.

    Социальный проект «Горизонты возможностей» стал победителем конкурса грантов президента в 2017 году.
     

    Автор: Софья Куликова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.