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Пьяный водитель иномарки протаранил патруль ДПС в Оренбурге
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    Пьяный водитель иномарки протаранил патруль ДПС в Оренбурге

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    Уголовное дело возбудили на нетрезвого водителя, протаранившего патруль ДПС
    Оренбург, 16 мая. Водителя и пассажира Citroen госпитализировали, остальные пострадавшие получили медицинскую помощь на месте.

    Как сообщает RIA56, СК возбудил уголовное дело по факту ДТП с участием автомобиля ДПС. Нетрезвый водитель автомобиля Citroen уходил от преследования и протаранил патрульный автомобиль. Дело по статье «Применение насилия, опасного для жизни, в отношении представителя власти» заведено на 65-летнего мужчину.

    Авария произошла в селе Южный Урал 13 мая. Водитель двигался с нарушением скоростного режима и врезался в патрульный автомобиль ДПС. Пострадали четыре человека, водителя и пассажирку доставили в больницу, сотрудникам ДПС была оказана помощь на месте. Угрозы для жизни пострадавших нет.

    «В ходе расследования уголовного дела следователям СК предстоит допросить всех участников аварии, установить обстоятельства произошедшего», — заявили в региональном СК.

    Мужчине уже предъявлено обвинение, на данный момент решается вопрос о избрании меры наказания.
     

    Автор: Софья Куликова
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