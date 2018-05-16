Пьяный водитель иномарки протаранил патруль ДПС в Оренбурге



Оренбург, 16 мая. Водителя и пассажира Citroen госпитализировали, остальные пострадавшие получили медицинскую помощь на месте.

Как сообщает RIA56, СК возбудил уголовное дело по факту ДТП с участием автомобиля ДПС. Нетрезвый водитель автомобиля Citroen уходил от преследования и протаранил патрульный автомобиль. Дело по статье «Применение насилия, опасного для жизни, в отношении представителя власти» заведено на 65-летнего мужчину.

Авария произошла в селе Южный Урал 13 мая. Водитель двигался с нарушением скоростного режима и врезался в патрульный автомобиль ДПС. Пострадали четыре человека, водителя и пассажирку доставили в больницу, сотрудникам ДПС была оказана помощь на месте. Угрозы для жизни пострадавших нет.

«В ходе расследования уголовного дела следователям СК предстоит допросить всех участников аварии, установить обстоятельства произошедшего», — заявили в региональном СК.

Мужчине уже предъявлено обвинение, на данный момент решается вопрос о избрании меры наказания.

