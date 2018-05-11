Жительница Оренбуржья, продававшая стикеры в соцсетях, лишилась 20 тысяч рублей

Оренбург, 11 мая. Жительница Оренбургской области обратилась в отделение полиции с заявлением о мошенничестве.

Как передает «Ria56» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе УМВД по Оренбургской области, в дежурную часть Гайского городского округа обратилась 50-летняя женщина, которая сообщила, что решила продать подарочные стикеры в социальной сети, в свою очередь, потенциальный покупатель узнал банковские реквизиты ее карты и похитил 20 тысяч рублей.

В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, санкции по статье «Мошенничество» представляют собой лишение свободы до пяти лет.

Сотрудники правоохранительных органов напоминают местным жителям, что необходимо быть внимательнее при пользовании банковской картой.