Оренбургский СК проводит проверку по факту изъятия детей из семьи после сюжета на Первом канале

Оренбург, 11 мая. Следователи проводят проверку после выхода в эфире Первого канала в программе «Мужское/Женское» сюжета об истории семьи из Оренбургской области: у матери незаконно отобрали троих детей.

Жительница Сорочинского городского округа Мария Тишичкина в программе «Мужское/Женское», которая вышла в эфир в четверг, 10 мая, рассказала о том, что из семьи незаконно изъяли и отдали временным опекунам троих детей.

Оказалось, что из семьи детей забирали три раза, в свою очередь, мать закодирована от алкогольной зависимости, а органы опеки признались, что «где-то допустили ошибку».

«В рамках проверки будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц системы профилактики администрации Сорочинского городского округа», — цитирует «Ria56» представителя в ведомстве.

После того, как проведут доследственную проверку, будет принято решение процессуального характера.