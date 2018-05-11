Оренбургский СК проводит проверку по факту изъятия детей из семьи после сюжета на Первом канале
Оренбург, 11 мая. Следователи проводят проверку после выхода в эфире Первого канала в программе «Мужское/Женское» сюжета об истории семьи из Оренбургской области: у матери незаконно отобрали троих детей.
Жительница Сорочинского городского округа Мария Тишичкина в программе «Мужское/Женское», которая вышла в эфир в четверг, 10 мая, рассказала о том, что из семьи незаконно изъяли и отдали временным опекунам троих детей.
Оказалось, что из семьи детей забирали три раза, в свою очередь, мать закодирована от алкогольной зависимости, а органы опеки признались, что «где-то допустили ошибку».
«В рамках проверки будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц системы профилактики администрации Сорочинского городского округа», — цитирует «Ria56» представителя в ведомстве.
После того, как проведут доследственную проверку, будет принято решение процессуального характера.