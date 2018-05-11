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Общество
Оренбургский СК проводит проверку по факту изъятия детей из семьи после сюжета на Первом канале
Общество
Оренбургский СК проводит проверку по факту изъятия детей из семьи после сюжета на Первом канале
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    Оренбургский СК проводит проверку по факту изъятия детей из семьи после сюжета на Первом канале

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    Оренбургский СК проводит проверку по факту изъятия детей из семьи после сюжета на Первом канале

    Оренбург, 11 мая. Следователи проводят проверку после выхода в эфире Первого канала в программе «Мужское/Женское» сюжета об истории семьи из Оренбургской области: у матери незаконно отобрали троих детей.

    Жительница Сорочинского городского округа Мария Тишичкина в программе «Мужское/Женское», которая вышла в эфир в четверг, 10 мая, рассказала о том, что из семьи незаконно изъяли и отдали временным опекунам троих детей.

    Оказалось, что из семьи детей забирали три раза, в свою очередь, мать закодирована от алкогольной зависимости, а органы опеки признались, что «где-то допустили ошибку».

    «В рамках проверки будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц системы профилактики администрации Сорочинского городского округа», — цитирует «Ria56» представителя в ведомстве.

    После того, как проведут доследственную проверку, будет принято решение процессуального характера.

    Автор: Алексей Громов
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