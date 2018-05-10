Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Оренбуржье

Оренбург, 10 мая. Серьезное чрезвычайное происшествие случилось два дня назад в Оренбургской области: три человека погибли при пожаре в жилом доме.

Следователи выясняют обстоятельства возникновения пожара в селе Банное Гайского городского округа Оренбургской области во вторник, 8 мая. Об этом сообщает «Ria56» со ссылкой на данные, полученные в региональном МЧС.

На место пожара незамедлительно прибыли 13 единиц техники и 27 человек личного состава, которые после ликвидации возгорания на территории площадью 117 квадратных метров, обнаружили в жилом доме тела 55-летнего хозяина дома, его 58-летнего брата и 56-летней снохи.

В настоящее время расследование уголовного дело продолжается, специалисты проводят ряд экспертиз, которые помогут установить точную причину возникновения пожара.