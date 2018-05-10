Меню
Происшествия
Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Оренбуржье
Политика
«Германии понадобится бланк о капитуляции»: в РФ отреагировали на совет Шредеру надеть российский мундир
Следующая новость
Загрузка...

    Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Оренбуржье

    52

    Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Оренбуржье

    Оренбург, 10 мая. Серьезное чрезвычайное происшествие случилось два дня назад в Оренбургской области: три человека погибли при пожаре в жилом доме.

    Следователи выясняют обстоятельства возникновения пожара в селе Банное Гайского городского округа Оренбургской области во вторник, 8 мая. Об этом сообщает «Ria56» со ссылкой на данные, полученные в региональном МЧС.

    На место пожара незамедлительно прибыли 13 единиц техники и 27 человек личного состава, которые после ликвидации возгорания на территории площадью 117 квадратных метров, обнаружили в жилом доме тела 55-летнего хозяина дома, его 58-летнего брата и 56-летней снохи.

    В настоящее время расследование уголовного дело продолжается, специалисты проводят ряд экспертиз, которые помогут установить точную причину возникновения пожара.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.