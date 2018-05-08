Меню
Общество
В Оренбурге семь тысяч учащихся станцевали «Вальс Победы»
Политика
Путин представит Медведева как кандидата на пост главы кабмина на заседании Госдумы
Следующая новость
Загрузка...

    В Оренбурге семь тысяч учащихся станцевали «Вальс Победы»

    43

    В Оренбурге семь тысяч учащихся станцевали «Вальс Победы»
    Оренбург, 8 мая. В Оренбургской области прошла акция «Майский вальс». На центральной улице Оренбурга выступили 3,5 тысячи пар школьников и студентов.

    Как сообщает «RIA 56», традиционную акцию в честь Дня Победы поддержали 40 тысяч учащихся по всей области. В Оренбурге на главной улице вальс станцевали 3,5 тысячи пар. Подготовка к столь масштабному событию заняла несколько месяцев. 

    В этом году акция майский вальс проходит уже в четвертый раз, и с каждым годом желающих принять участие в не только красивом, но и памятном событии все больше.

    «В последние годы люди стали трепетнее относиться к своей истории, и свидетельство тому – участие в таких акциях молодых людей, начиная со школьного возраста. Это говорит о том, что память поколений нельзя исказить, что мы помним, верим и у нас есть будущее», – заявил вице-губернатор области Павел Самсонов. 

    Также в ходе акции участники участники почтили память погибших героев Великой Отечественной войны минутой молчания, исполнили «Майский вальс» и со словами «Спасибо» запустили в небо голубые шары.

    Автор: Софья Куликова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.