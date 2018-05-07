Оренбургский студент по решению суда выплатит полмиллиона рублей за взятки преподавателям

Оренбург, 7 мая. Уголовное дело возбудили в отношении студента Оренбургского государственного университета по обвинению в даче взяток преподавателям высшего учебного заведения.

Студент третьего курса Оренбургского государственного университета заплатил через посредника около 80 тысяч рублей за сдачу сессии, передает «Ria56.ru». Ленинский районный суд признал молодого человека виновным в совершении преступления и приговорил его к штрафу в размере 500 тысяч рублей.

Отметим, что в 2018 году аналогичное уголовное дело было возбуждено в отношении студента ОГУ, который передал преподавателю в качестве взятки более ста тысяч рублей. Суд также признал его виновным и оштрафовал на 600 тысяч рублей.