Меню
Происшествия
Женщина и двухлетний ребенок пострадали в ДТП в центре Оренбурга
Происшествия
Спасатели вторые сутки ищут туристов, пропавших в горах Сочи
Следующая новость
Загрузка...

    Женщина и двухлетний ребенок пострадали в ДТП в центре Оренбурга

      /  Обновлено: 
    38

    Женщина и двухлетний ребенок пострадали в ДТП в центре Оренбурга

    Оренбург, 3 мая. Дорожно-транспортное происшествие случилось в центре Оренбурга: столкнулись отечественное авто и иномарка, два человека пострадали.

    Автомобильная авария произошла на пересечении улиц Корецкой и Комсомольской в центре Оренбурга, передает Ria56.ru. Отечественная легковушка ВАЗ-21041 не уступила дорогу иномарке Ford Focus, что стало причиной столкновения.

    Сотрудники скорой помощи незамедлительно доставили двух пострадавших в медицинское учреждение: 55-летняя пассажирка ВАЗа получила сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и травму грудной клетки, двухлетний ребенок в Ford получил ушибы мягких тканей головы.

    В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося ДТП.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.