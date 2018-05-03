Женщина и двухлетний ребенок пострадали в ДТП в центре Оренбурга

Оренбург, 3 мая. Дорожно-транспортное происшествие случилось в центре Оренбурга: столкнулись отечественное авто и иномарка, два человека пострадали.

Автомобильная авария произошла на пересечении улиц Корецкой и Комсомольской в центре Оренбурга, передает Ria56.ru. Отечественная легковушка ВАЗ-21041 не уступила дорогу иномарке Ford Focus, что стало причиной столкновения.

Сотрудники скорой помощи незамедлительно доставили двух пострадавших в медицинское учреждение: 55-летняя пассажирка ВАЗа получила сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и травму грудной клетки, двухлетний ребенок в Ford получил ушибы мягких тканей головы.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося ДТП.