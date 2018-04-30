Жители Оренбурга отмечают 275-летний юбилей города

Оренбург, 30 апреля. В понедельник, 30 апреля Оренбургу исполнилось 275 лет. Именно в 1743 году этот город был заложен рядом с Бердской крепостью, практически на слиянии Сакмары и Яика.

С юбилеем областной центр поздравили председатель Оренбургского городского Совета Ольга Березнева и глава города Евгений Арапов. Как говорится в открытом послании жителям Оренбурга, «у каждого в сердце — свой Оренбург», потенциал города огромен.

«Это наш общий, родной дом, которым мы гордимся и хотим сделать лучше, — отмечается в сообщении. - Город – это не стены, а люди», передает РИА56.

Напомним, что Оренбург находится одновременно в двух частях света: Азии и Европе. Пешеходный мост через реку Урал соединяет историческую часть города с Зауральной рощей. На нем расположен знак границы между Азией и Европой, а именно — два пограничных столба с гербом города. На одном имеется надпись «Азия», на другом — «Европа».