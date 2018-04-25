Меню
Общество
Полиция задержала школьников, повредивших более 70 надгробий в Орске
Новости Сирии
Сирия: США и Франция перебрасывают военную технику в провинцию Хасака
Следующая новость
Загрузка...

    Полиция задержала школьников, повредивших более 70 надгробий в Орске

    58

    Полиция задержала школьников, повредивших более 70 надгробий в Орске

    Оренбург, 25 апреля. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух школьников-вандалов в Орске, которые повредили выше 70 надгробий.

    Как передает «Ria56.ru», оренбургские полицейские задержали кладбищенских вандалов в возрасте от девяти до десяти лет, которые повредили больше 70 надгробий.

    Накануне в отделение полиции поступило сообщение о вандализме, на место инцидента незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов и задержали школьников, которые пришли на кладбище, чтобы собрать конфет.

    Родителей задержанных привлекли к административной ответственности, а школьников поставят на учет.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Генштаб ВС РФ: ОЗХО подтвердила, что на атакованных США объектах в Сирии не было химоружия

    Генштаб ВС РФ: ОЗХО подтвердила, что на атакованных США объектах в Сирии не было химоружия

    12:21   25 Апреля 2018
    1851
    Россия начала производство С-400 для Турции

    Россия начала производство С-400 для Турции

    11:33   25 Апреля 2018
    370
    ПАСЕ надо думать, как вернуть Россию — сенатор Пушков

    ПАСЕ надо думать, как вернуть Россию — сенатор Пушков

    5:58   25 Апреля 2018
    6949
    ПВО авиабазы «Хмеймим» уничтожила неизвестные воздушные цели – МО РФ

    ПВО авиабазы «Хмеймим» уничтожила неизвестные воздушные цели – МО РФ

    22:51   24 Апреля 2018
    5521