Полиция задержала школьников, повредивших более 70 надгробий в Орске

Оренбург, 25 апреля. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух школьников-вандалов в Орске, которые повредили выше 70 надгробий.

Как передает «Ria56.ru», оренбургские полицейские задержали кладбищенских вандалов в возрасте от девяти до десяти лет, которые повредили больше 70 надгробий.

Накануне в отделение полиции поступило сообщение о вандализме, на место инцидента незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов и задержали школьников, которые пришли на кладбище, чтобы собрать конфет.

Родителей задержанных привлекли к административной ответственности, а школьников поставят на учет.