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Оренбуржец стал победителем Дельфийских игр в номинации «Эстрадное пение»
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    Оренбуржец стал победителем Дельфийских игр в номинации «Эстрадное пение»

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    Оренбуржец стал победителем Дельфийских игр в номинации «Эстрадное пение»

    Оренбург, 24 апреля. Назван победитель на Дельфийских играх, которые проходят в Приморском крае, в номинации «Эстрадное пение». Победителем стал оренбуржец Ильдар Абдуллин.

    Ильдар Абдуллин в прошлом году окончил колледж искусств с красным дипломом, но решил продолжить музыкальное образование. Его руководителем является Ольга Тушева.

    Также на Дельфийских играх юный пианист Лев Давыдов из Бузлука получил специальный диплом за творческий потенциал. Его наставником является Наталия Кондрашова, сообщает RIA56.ru.

    Напомним,  17-е Дельфийские игры проходят в Приморском крае с 21 по 25 апреля. Программа конкурса состоит из 31 номинации.

    Ранее президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей Дельфийских игр. Российский лидер подчеркнул, что Игры стали объединяющим событием для творческой молодежи.

    Автор: Дарья Смолина
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