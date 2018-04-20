Оренбургские сотрудники ДПС помогли водителю из Франции вызволить авто из грязевого плена

Оренбург, 20 апреля. Автомобильное происшествие случилось накануне недалеко от трассы Москва — Челябинск: сотрудники ДПС вызволили из грязевого плена автомобиль гражданина Франции.

Как передает «Ria56.ru»,сотрудники Госавтоинспекции помогли водителю, автомобиль которого увяз в грязи. Происшествие случилось недалеко от села Северное рядом с трассой Москва — Челябинск.

Выяснилось, что гражданин Франции на внедорожнике остановился у обочины, чтобы отдохнуть, однако дождь размыл дорогу, и автомобилист не смог самостоятельно выехать на трассу.

Сотрудники ДПС и проезжавший по дороге водитель помогли попавшему в затруднительную ситуацию мужчине и с помощью специальных устройств смогли вызволить автомобиль из грязи. После чего гражданин из Франции продолжил свое путешествие.