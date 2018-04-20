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Оренбургские сотрудники ДПС помогли водителю из Франции вызволить авто из грязевого плена
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    Оренбургские сотрудники ДПС помогли водителю из Франции вызволить авто из грязевого плена

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    Оренбургские сотрудники ДПС помогли водителю из Франции вызволить авто из грязевого плена

    Оренбург, 20 апреля. Автомобильное происшествие случилось накануне недалеко от трассы Москва — Челябинск: сотрудники ДПС вызволили из грязевого плена автомобиль гражданина Франции.

    Как передает «Ria56.ru»,сотрудники Госавтоинспекции помогли водителю, автомобиль которого увяз в грязи. Происшествие случилось недалеко от села Северное рядом с трассой Москва — Челябинск.

    Выяснилось, что гражданин Франции на внедорожнике остановился у обочины, чтобы отдохнуть, однако дождь размыл дорогу, и автомобилист не смог самостоятельно выехать на трассу.

    Сотрудники ДПС и проезжавший по дороге водитель помогли попавшему в затруднительную ситуацию мужчине и с помощью специальных устройств смогли вызволить автомобиль из грязи. После чего гражданин из Франции продолжил свое путешествие.

    Автор: Алексей Громов
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