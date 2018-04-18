Нелегалов из Казахстана, пытавшихся пересечь границу России, обнаружила собака

Оренбург, 18 апреля. В Оренбургской области сотрудники пограничной службы задержали двух человек, которые пытались пересечь государственную границу со стороны Казахстана. Выходцев из Центральной Азии обнаружила служебная собака.

Во время патрулирования участка границы на территории Первомайского района области специалисты обнаружили двух человек, которые пытались незаконно пересечь участок границы. Оказалось, что у мужчин не было права въезда на территорию РФ, в связи с этим их задержали сотрудники регионального Пограничного управления, сообщает RIA56.ru.

Как выяснилось, они хотели пересечь границу, чтобы трудоустроиться в России. На данный момент проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.