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Подпольное казино накрыли на Привокзальной площади в Оренбурге
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    Подпольное казино накрыли на Привокзальной площади в Оренбурге

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    Подпольное казино накрыли на Привокзальной площади в Оренбурге

    Оренбург, 17 апреля. Уголовное дело возбудили по факту организации подпольного казино в Оренбурге, следователи продолжают выяснять все обстоятельства и устанавливать причастные к преступлению лица.

    Как передает «Ria56.ru» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе регионального СУ СК, подпольное казино работало с мая по август 2017 года на Привокзальной площади в нежилом помещении, где была установлена компьютерная техника и игровые автоматы.

    Сотрудники правоохранительных органов и следователи изъяли игровые автоматы и другую технику, записи о финансовой деятельности и денежные средства.

    В настоящее время по факту организации подпольного казино возбудили уголовное дело. Сотрудники СУ СК продолжают выяснять все обстоятельства и устанавливают лица, причастные к организации незаконных азартных игр.

    Автор: Алексей Громов
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