Подпольное казино накрыли на Привокзальной площади в Оренбурге

Оренбург, 17 апреля. Уголовное дело возбудили по факту организации подпольного казино в Оренбурге, следователи продолжают выяснять все обстоятельства и устанавливать причастные к преступлению лица.

Как передает «Ria56.ru» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе регионального СУ СК, подпольное казино работало с мая по август 2017 года на Привокзальной площади в нежилом помещении, где была установлена компьютерная техника и игровые автоматы.

Сотрудники правоохранительных органов и следователи изъяли игровые автоматы и другую технику, записи о финансовой деятельности и денежные средства.

В настоящее время по факту организации подпольного казино возбудили уголовное дело. Сотрудники СУ СК продолжают выяснять все обстоятельства и устанавливают лица, причастные к организации незаконных азартных игр.