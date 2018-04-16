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Иномарка протаранила пассажирский автобус на трассе Оренбург — Акбулак
Общество
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    Иномарка протаранила пассажирский автобус на трассе Оренбург — Акбулак

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    Иномарка протаранила пассажирский автобус на трассе Оренбург — Акбулак

    Оренбург, 16 апреля. Дорожно-транспортное происшествие случилось утром на трассе Оренбург — Акбулак: у иномарки разорвало шину, после чего авто вынесло на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автобусом.

    Как передает «Ria56.ru» со ссылкой на данные, полученные в региональном УМВД, у машины марки Chevrolet разорвало шину, после чего ее выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с пассажирским автобусом Setra.

    К счастью, пострадавших нет. Известно, что транспортные средства получили серьезные механические повреждения. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося.

    Автор: Алексей Громов
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