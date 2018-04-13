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Происшествия
В Бугуруслане остаются подтопленными 40 приусадебных участков
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    В Бугуруслане остаются подтопленными 40 приусадебных участков

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    В Бугуруслане остаются подтопленными 40 приусадебных участков

    Оренбург, 13 апреля. Сотрудники МЧС продолжают ликвидировать последствия разлива реки Кондузла в Оренбуржье, подтоплены дома и дворы на шести улицах.

    Соответствующую информацию передает «RIA56» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ГУ МЧС по Оренбургской области. Около 40 придомовых территорий в Бугуруслане остаются в зоне подтопления, причиной ЧП стал разлив реки Кондузла.

    Работники оперативных служб в настоящее время работают на место происшествия и контролируют сложившуюся ситуацию, оказывая необходимую помощь местным жителям.

    Отметим, что накануне вечером были подтоплены два дома и 40 приусадебных участков, жилые постройки удалось защитить от воды спустя несколько часов. На данный момент подтоплены только дворовые территории частных домовледений.

    Автор: Алексей Громов
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