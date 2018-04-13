Меню
Общество
Двое детей отравились угарным газом в Оренбурге
Общество
Фестиваль «Город ремесел» пройдет в Вологде
Следующая новость
Загрузка...

    Двое детей отравились угарным газом в Оренбурге

    44

    Двое детей отравились угарным газом в Оренбурге

    Оренбург, 13 апреля. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту отравления детей угарным газом в Оренбурге.

    Как передает «Ria56.ru», пострадавших в результате отравления угарным газом двоих детей доставили в медицинское учреждение из квартиры дома, расположенного на улице Братьев Башиловых.

    Установлено, что 13 летний мальчик и четырехлетняя девочка отравились газом, который распространился в квартире из-за неисправности газового водонагревателя. В настоящее время детям оказывают все необходимую медицинскую помощь.

    Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося и устанавливают все обстоятельства инцидента.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Законопроект об ответе на антироссийскую политику США внесен в Госдуму

    Законопроект об ответе на антироссийскую политику США внесен в Госдуму

    10:12   13 Апреля 2018
    33
    Трамп изучает разведданные и советуется с партнерами, чтобы принять решение по Сирии

    Трамп изучает разведданные и советуется с партнерами, чтобы принять решение по Сирии

    7:18   13 Апреля 2018
    1567
    Захарова напомнила Лондону и Вашингтону о былой дружбе с Асадом

    Захарова напомнила Лондону и Вашингтону о былой дружбе с Асадом

    2:22   13 Апреля 2018
    2299
    «Надо беречь себя и своих детей»: депутат поддержал закон о блокировке порочащих честь сведений в Интернете

    «Надо беречь себя и своих детей»: депутат поддержал закон о блокировке порочащих честь сведений в Интернете

    23:01   12 Апреля 2018
    5831