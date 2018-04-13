Двое детей отравились угарным газом в Оренбурге

Оренбург, 13 апреля. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту отравления детей угарным газом в Оренбурге.

Как передает «Ria56.ru», пострадавших в результате отравления угарным газом двоих детей доставили в медицинское учреждение из квартиры дома, расположенного на улице Братьев Башиловых.

Установлено, что 13 летний мальчик и четырехлетняя девочка отравились газом, который распространился в квартире из-за неисправности газового водонагревателя. В настоящее время детям оказывают все необходимую медицинскую помощь.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося и устанавливают все обстоятельства инцидента.