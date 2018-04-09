Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Общество
Оренбуржье проводит памятные мероприятия в честь 80-летия Виктора Черномырдина
Политика
Путин наградил медалью «За отвагу» погибшего в Сирии корреспондента RT
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Оренбуржье проводит памятные мероприятия в честь 80-летия Виктора Черномырдина

    16:40  9 Апреля 2018
    34

    Оренбуржье проводит памятные мероприятия в честь 80-летия Виктора Черномырдина

    Оренбург, 9 апреля. Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей откроет специальную выставку «Доблестный гражданин Оренбуржья» к 80-летию известного политика России Виктора Черномырдина.

    Уроженцу села Черный Отрог Саракташского района Оренбургской области политику Виктору Черномырдину сегодня, 9 апреля, могло бы исполниться 80 лет, передает «Ria56.ru».

    Виктор Черномырдин работал в горкоме КПСС Орска, с 1973 по 1978 годы он занимал должность директора газоперерабатывающего завода, после — пост инструктора в ЦК в Москве, а затем — Министра газовой промышленности СССР. При Ельцине он стал председателем Совета министров РФ, после — послом России в Украине.

    Губернаторский историко-краеведческий музей к юбилею политика откроет специальную выставку под названием «Доблестный гражданин Оренбуржья». На выставке представят фотографии и личные вещи, грамоты, портреты, дипломы, сувениры и подарки. Также память выдающегося политика почтили сегодня на Оренбургском газоперерабатывающем заводе.

    «Навсегда в сердцах оренбуржцев останутся его простота и человечность, любовь к родине и уважение к людям. В историю нашего края, в историю России имя Виктора Степановича вписано золотыми буквами», — подчеркнул на памятном митинге губернатор области Юрий Берг. 

    Отметим, что также в Оренбуржье Фонд Черномырдина создает мемориальный музей в Черном Отроге в соответствии с указом президента России от 2011 года. Семь экспозиций подготовят для посетителей музея, финансовую поддержку которому оказывает ПАО «Газпром». Сегодня в честь юбилея в музее открыли две выставки, в рамках которых представили раритетные автомобили, в том числе, и «Чайку», которую подарил бывший президент Украины Леонид Кучма.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #оренбург #музей #черномырдин
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      «Клоунское правосудие»: экипаж сейнера «Норд» второй раз не выпустили с территории Украины

      16:16 9 Апреля 2018 248
      Читать
      16:03
      Сегодня

      Это оскорбление: полковник запаса ФСБ отреагировал на новый поворот в деле Скрипалей анекдотом
      15:21
      Сегодня

      Украина на пороховой бочке: в Совфеде отреагировали на обращение Порошенко к ФРГ по газу
      15:11
      Сегодня

      Реестр вкладчиков потребует от ЦБ полтора года и $5 млн 
      14:04
      Сегодня

      Медведев поручил проработать вопрос об ответных мерах России на санкции США
      10:55
      Сегодня

      Остудим их пыл: в Совфеде рассказали об ответе России на санкции США

      Ледокол «Невская застава» ломает лед на Неве. ФАН-ТВ

      20:48 6 Апреля 2018 7715

      Заявление ООН: В 2017 году в мире произошло 11 тысяч терактов. ФАН-ТВ

      19:10 6 Апреля 2018
      1010

      Киевские эксперты: Украинские дороги полностью разрушены

      11:22 6 Апреля 2018
      20442

      Город безопасности для детей «ТачкиГрад» открылся в Петербурге. ФАН-ТВ

      10:39 6 Апреля 2018
      939

      Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

      21:46 3 Апреля 2018
      4154
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      «Ситуация анализируется»: Россия готовит ответ на новые санкции США

      «Ситуация анализируется»: Россия готовит ответ на новые санкции США

      14:22   9 Апреля 2018
      6542
      Европа отказывается от газотранспортной системы Украины

      Европа отказывается от газотранспортной системы Украины

      11:21   9 Апреля 2018
      54906
      Удар по сирийскому аэродрому Т-4 в Хомсе нанесли ВВС Израиля — Минобороны РФ

      Удар по сирийскому аэродрому Т-4 в Хомсе нанесли ВВС Израиля — Минобороны РФ

      10:12   9 Апреля 2018
      7322
      Сирия: стали известны первые подробности ракетного удара по авиабазе Т-4

      Сирия: стали известны первые подробности ракетного удара по авиабазе Т-4

      8:24   9 Апреля 2018
      50281