Оренбуржье проводит памятные мероприятия в честь 80-летия Виктора Черномырдина

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Оренбург, 9 апреля. Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей откроет специальную выставку «Доблестный гражданин Оренбуржья» к 80-летию известного политика России Виктора Черномырдина.

Уроженцу села Черный Отрог Саракташского района Оренбургской области политику Виктору Черномырдину сегодня, 9 апреля, могло бы исполниться 80 лет, передает «Ria56.ru».

Виктор Черномырдин работал в горкоме КПСС Орска, с 1973 по 1978 годы он занимал должность директора газоперерабатывающего завода, после — пост инструктора в ЦК в Москве, а затем — Министра газовой промышленности СССР. При Ельцине он стал председателем Совета министров РФ, после — послом России в Украине.

Губернаторский историко-краеведческий музей к юбилею политика откроет специальную выставку под названием «Доблестный гражданин Оренбуржья». На выставке представят фотографии и личные вещи, грамоты, портреты, дипломы, сувениры и подарки. Также память выдающегося политика почтили сегодня на Оренбургском газоперерабатывающем заводе.

«Навсегда в сердцах оренбуржцев останутся его простота и человечность, любовь к родине и уважение к людям. В историю нашего края, в историю России имя Виктора Степановича вписано золотыми буквами», — подчеркнул на памятном митинге губернатор области Юрий Берг.

Отметим, что также в Оренбуржье Фонд Черномырдина создает мемориальный музей в Черном Отроге в соответствии с указом президента России от 2011 года. Семь экспозиций подготовят для посетителей музея, финансовую поддержку которому оказывает ПАО «Газпром». Сегодня в честь юбилея в музее открыли две выставки, в рамках которых представили раритетные автомобили, в том числе, и «Чайку», которую подарил бывший президент Украины Леонид Кучма.

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