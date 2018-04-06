Талые воды затопили пять мостов в Оренбургской области

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Оренбург, 6 апреля. В Оренбургской области из-за весеннего половодья оказался затоплен еще один мост.

Переправу затопило у села Дедово в Новосергиевском районе, из-за чего нарушено движение по автодороге, соединяющей Дедово с селом Кулагино, сообщает РИА 56. Отмечается, что вода поднялась над мостом на 20 сантиметров.

Жители Дедово, которое оказалось отрезано от других населенных пунктов, обеспечены питьевой водой, продуктами и медикаментами. Через реку перебросили временный мост.

Отметим, в Оренбургской области набирает силу весеннее половодье — ранее из-за повышения воды в реке Большой Уран оказался затоплен мост в районе Боголюбовка Новосергиевского района. Всего же этой весной в регионе талые воды затопили уже пять мостов.

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