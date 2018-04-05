Автомобилистов в Оренбуржье просят не торопиться со сменой шин из-за гололеда

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Оренбург, 5 апреля. Сотрудники МЧС по Оренбургской области просят автомобилистов из-за гололеда не торопиться ставить летние шины.

Как сообщает «Ria56» со ссылкой на данные, полученные в региональном ГУ МЧС, спасатели просят автомобилистов не торопиться со сменой автопокрышек с зимних на летние.

«Если ездите на работу утром и обратно вечером, а днем машина стоит на стоянке — торопиться ставить летние шины не стоит, поскольку и в апреле бывают заморозки, следовательно — будет гололед», — подчеркивают в ведомстве.

Также водителей просят быть внимательнее за рулем автомобиля и соблюдать правила дорожного движения, при этом руководствоваться погодными условиями и состоянием дороги. Спасатели также напоминают о том, что превышать скоростной режим и совершать резкие маневры в условиях гололедицы опасно для жизни и здоровья.

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