Школьница из Оренбуржья помогла найти пропавшего пенсионера

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Оренбург, 4 апреля. Школьница помогла пожилому мужчине, который не смог добраться из Оренбурга в Сорочинск.

Как передает «Ria56.ru», пенсионер вышел из поезда на станции в селе Николаевка Сорочинского городского округа и добрался до поселка Новый: из-за проблем с памятью он не смог самостоятельно добраться из Оренбурга в Сорочинск.

Ученица седьмого класса местной школы обнаружила пенсионера на улице, вместе с мамой они отвезли пожилого мужчину в отделение полиции, откуда его забрали родственники.

Отметим, что близкие пенсионера сообщили об его исчезновении в полицию, в свою очередь, сотрудники правоохранительных органов развернули поисковую операцию.

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