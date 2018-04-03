Пять населенных пунктов в Оренбуржье отрезаны от «большой земли» из-за паводка

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Оренбург, 3 апреля. Пять населенных пунктов оказались отрезаны от «большой земли» в Оренбуржье из-за паводка. Последние два случая перелива по проезжим частям межпоселковых дорог были зафиксированы в Акбулакском и Илекском районах 3 апреля, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

В понедельник в области было ограничено движение транспорта по демонтированному мосту, а также в местах двух переливов через проезжую часть в районе сел Нагумановка в Акбулакском районе и Степное в Илекском районе.

Ранее в Соль-Илецком городском округе от «большой земли» оказались отрезаны населенные пункты Покровка, Троицк и Ивановка с общим населением около тысячи человек. Их заранее обеспечили продовольствием, медикаментами и ГСМ, сообщает РИА 56.

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