Путин наградил оренбургского школьника за спасение тонущего второклассника

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Оренбург, 30 марта. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении оренбургского школьника Виктора Брагина, который спас тонущего второклассника, медалью «За спасение погибавших». Соответствующее распоряжение глава государства подписал накануне.

13-летний житель Оренбургской области совершил героический поступок прошлым летом. 28 июня Брагин купался в реке Урал вместе с друзьями, среди которых был семилетний ученик второго класса. Школьник увидел, что его младший товарищ начал тонуть и бросился ему на помощь. В этот момент они находились на середине реки, и их несло вниз по течению. Паника второклассника, который тянул друга ко дну, мешала Брагину спасти его. Однако мальчикам удалось доплыть до берега.

«Я даже ни о чем подумать не успел, когда все это увидел. А когда оказался рядом с Костей, думал только о том, как бы нас двоих не унесло течение. Но мы спаслись. И это хорошо», цитирует школьника РИА 56.

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