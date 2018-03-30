Чиновники Оренбуржья перечислят однодневный заработок семьям погибших при пожаре в «Зимней вишне»

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Оренбург, 30 марта. Глава Оренбуржья Юрий Берг и члены областного правительства перечислят свой однодневный заработок в помощь семьям погибших при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

Пожар в четырехэтажном здании торгового центра «Зимняя вишня» произошел в Кемерове в воскресенье, 25 марта. В результате случившегося, 64 человека погибли, в том числе 41 ребенок.

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг выразил свои соболезнования всем жителям Кузбасса.

«Это наша общая боль. Особенно горько от мысли, что в этой трагедии погибли дети. Мы глубоко соболезнуем всем, кто потерял своих родных и близких. Кемерово, мы с вами», — сообщил Юрий Берг.

Отметим, что оренбургские предприятия, организации начали сбор средств в помощь родственникам погибших. Перевод средств осуществляется по линии Красного Креста. Также уже собрали и перевели финансовую помощи сотрудники Областного онкологического диспансера, сообщает RIA56.

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