Первая в РФ частная автомагисталь пройдет через Оренбургскую область

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Оренбург, 29 марта. Строительство скоростной дороги «Меридиан», протяженность которой составит две тысячи километров, уже стартовало в России. Дорога пройдет от пропускного пункта «Сагарчин» на границе с Казахстаном Оренбургской области и до границы с Белоруссией. Об этом сообщил заместитель министра транспорта России Евгений Дитрих.

Магистраль будет проходить по Оренбургской, Саратовской, Тамбовской Липецкой, Брянской Смоленской областям. Новая дорога предусматривает около 50 съездов, которые будут вести к трассам регионального значения, сообщает RIA56.ru.

Трасса будет платной, и в основном она будет служить для транзитных перевозок. Стоимость строительства «Меридиана» составит 594 миллиардов рублей, при этом строительство будет разделено на несколько частей. Стало известно, что на первый этап работы будет выделено 120 миллиардов рублей.

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