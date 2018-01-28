Несколько сотен человек остались без отопления и горячей воды в Оренбургской области

Оренбург, 28 января. Три многоэтажных дома, в которых проживают 400 человек, остались без отопления и горячей воды в Гае Оренбургской области. Причиной тому стало проведение ремонтных работ на вводе в дом, который расположен по улице Челябинская.

Сообщение об отключении горячей воды и теплоснабжения поступило в службу МЧС в 13.15 в воскресенье, 28 января. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Оренбургской области.

На месте происшествия работали 11 человек, из них два человека от регионального МЧС. Специалисты задействовали семь единиц техники, от МЧС — одну.

Как стало известно, восстановительные работы были полностью завершены в 18.40. Отмечается, что горячая вода и отопление поступают в штатном режиме.