Глава Оренбуржья наградил лучших журналистов области

Оренбург, 27 января. Глава Оренбургской области встретился с сотрудниками средств массовой информации в честь празднования Дня российской печати.

Встреча главы региона Юрия Берга и более 60 работников местных средств массовой информации состоялась в пятницу, 26 января, в Колонном зале, где проходит большая пресс-конференция главы региона.

Юрий Берг наградил несколько редакций и назвал имена лучших журналистов по итогам работы в 2017 году, после чего ответил на актуальные вопросы об урожае и цене на зерно, о ситуации вокруг министерства лесного и охотничьего хозяйства, о дальнейших планах реализации кадровой политики в условиях дефицита в региональной медицине.

Напомним, президент РФ Владимир Путин встретился с главными редакторами ведущих российских СМИ в редакции газеты «Комсомольская правда», встреча была организована в честь Дня печати и приближающихся выборов президента. Путин поздравил журналистов с профессиональным праздником и ответил на актуальные вопросы. Отметим, действующий глава государства и кандидат в президенты Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Президентские выборы состоятся 18 марта 2018 года.