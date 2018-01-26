Глава Оренбуржья встретился с полуфиналистами конкурса «Лидеры России»

Оренбург, 26 января. Глава Оренбургской области Юрий Берг встретился с полуфиналистами всероссийского управленческого конкурса «Лидеры России».

Встреча Юрия Берга и полуфиналистов конкурса управленцев «Лидеры России» состоялась сегодня, 26 января, отмечает пресс-служба правительства. Оренбуржье на первом этапе представляли 1 824 человека, 15 из которых дошли до полуфинала. Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России» стартовал 11 октября 2017 года по поручению президента РФ Владимира Путина.

«Это очень важно как для вас самих, так и для нашей страны. Вы приняли решение стать управленцами, а сегодня стране нужны грамотные, квалифицированные специалисты. И главное, вы — те люди, которые хотят работать здесь, в регионе», — отметил губернатор.

Берг дал поручение областному Минэкономразвития включить участников конкурса в состав общественных советов при министерствах.

Напомним, победителей конкурса Всероссийского конкурса сочинений наградили в Москве в прошедшем году, в рамках конкурса была объявлена специальная номинация «Россия, устремленная в будущее», в которой приняли участие школьники 9, 10 и 11-х классов из 60-ти регионов страны. Президент России Владимир Путин лично встретился с авторами сочинений, которые вошли в сборник работ лауреатов, опубликованный при поддержке издательства «Просвещение».