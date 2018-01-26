Реальные доходы жителей Оренбуржья продолжают расти

Оренбург, 26 января. Доходы населения продолжают расти в Оренбургской области, за 2017 год реальные доходы выросли почти на два процента.

По информации областных новостных изданий со ссылкой на данные службы статистики региона, с января по ноябрь 2017 года местные жители заработали более 498 миллиардов рублей, а потратили свыше 472 миллиардов рублей. Среднедушевой доход населения составил 22 769 рублей в месяц, что составляет рост по сравнению с 2016 годом почти на пять процентов.