Реальные доходы жителей Оренбуржья продолжают расти
Оренбург, 26 января. Доходы населения продолжают расти в Оренбургской области, за 2017 год реальные доходы выросли почти на два процента.
По информации областных новостных изданий со ссылкой на данные службы статистики региона, с января по ноябрь 2017 года местные жители заработали более 498 миллиардов рублей, а потратили свыше 472 миллиардов рублей. Среднедушевой доход населения составил 22 769 рублей в месяц, что составляет рост по сравнению с 2016 годом почти на пять процентов.
«Реальные располагаемые денежные доходы, то есть доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен в январе-ноябре 2017 года выросли на 1,9 процента по сравнению с январем-ноябрем 2016 года», – отметили в Оренбургстате.