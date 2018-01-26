Бобслеистка из Оренбуржья выступит на Олимпиаде в Пхенчхане

Оренбург, 26 января. Спортсменка из Оренбуржья вошла в опубликованный МОК список из 169 спортсменов, которым разрешено принять участие в Олимпиаде-2018.

Бобслеистка из Новотроицка, Юлия Беломестных, отправится от Оренбуржья на Зимние Игры в Пхенчхане в составе команды «Олимпийские спортсмены из России». Девушка родилась и окончила школу в Новотроицке, занималась легкой атлетикой, в настоящее время она учится и тренируется в Москве.

«Была окончательно утверждена заявка, куда вошли 169 спортсменов. К сожалению, наши ведущие спортсмены не вошли в заявку, мы два дня работали с МОК, но, к сожалению, они не вошли в заявку. И в итоге 169 спортсменов будут отстаивать честь страны», — отметил первый вице-президент Олимпийского комитета России.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал спортсменов, которые поедут на Олимпиаду-2018 в качестве нейтральных спортсменов. Глава государства отметил, что бойкота Зимних Игр в Пхенчхане не будет.