Новый горнолыжный комплекс открылся в Оренбуржье

Оренбург, 26 января. Новый горнолыжный комплекс «Мичурино» открылся вчера в Оренбургской области.

Официальное торжественное открытие горнолыжного комплекса «Мичурино» в Бузулукском районе состоялось в четверг, 25 января, сообщают региональные новостные издания. Протяженность трассы составляет около 800 метров, в свою очередь, угол наклона — 30 градусов, подъёмник может одновременно принять до 40 человек, отмечает информационный портал «NewInform».

Глава региона Юрий Берг присутствовал на мероприятии, он поблагодарил организаторов и участников строительства физкультурно-оздоровительного комплекса, отметив, что новый объект будет пользоваться популярностью не только у местных жителей, но и у туристов, и гостей Оренбуржья.