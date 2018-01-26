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Новый горнолыжный комплекс открылся в Оренбуржье
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    Новый горнолыжный комплекс открылся в Оренбуржье

    10:37  26 Января 2018  /обновлено: 10:37  26 Января 2018
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    Новый горнолыжный комплекс открылся в Оренбуржье

    Оренбург, 26 января. Новый горнолыжный комплекс «Мичурино» открылся вчера в Оренбургской области.

    Официальное торжественное открытие горнолыжного комплекса «Мичурино» в Бузулукском районе состоялось в четверг, 25 января, сообщают региональные новостные издания. Протяженность трассы составляет около 800 метров, в свою очередь, угол наклона — 30 градусов, подъёмник может одновременно принять до 40 человек, отмечает информационный портал «NewInform».

    Глава региона Юрий Берг присутствовал на мероприятии, он поблагодарил организаторов и участников строительства физкультурно-оздоровительного комплекса, отметив, что новый объект будет пользоваться популярностью не только у местных жителей, но и у туристов, и гостей Оренбуржья.

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    Автор: Ксения Пудовкина
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    #оренбург #оренбуржье #горнолыжный комплекс
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