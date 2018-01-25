МЧС предупреждает о резком похолодании в Оренбургской области

Оренбург, 25 января. Сотрудники регионального МЧС предупреждают, что на территории Оренбургской области ожидаются неблагоприятные погодные условия — резкое похолодание.

В ночь на 26 января в некоторых районах Оренбургской области столбик термометра может показывать до минус 31. По данным оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, скорость ветра может достигнуть до 18 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Оренбургской области.

Сотрудники МЧС рекомендуют гражданам одеваться многослойно, так как это позволит сохранить тепло. Также они подчеркивают, что возрастает риск возникновения пожаров из-за нарушения правил использования электроприборов.