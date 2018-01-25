Оренбургского подростка наградили за помощь в задержании преступников

Оренбург, 25 января. Глава Оренбурга Евгений Арапов наградил подростка, который помог задержать преступников. Молодому человеку вручили наручные часы.

По словам Евгения Арапова, школьник совершил мужественный поступок. И такими детьми нужно гордиться, сообщается на официальном портале Оренбурга.

«Для меня это большое событие в жизни. Я очень тронут таким теплым отношением. Часы, которые подарил Евгений Сергеевич [Евгений Арапов], мне очень понравились», — сообщает подросток.

В середине февраля молодой человек посетит Москву, где ему вручат общественную награду «Горячее сердце». Ее вручают молодым гражданам, которые бескорыстно пришли на помощь людям или преодолели трудную жизненную ситуации.

Напомним, что в прошлом году подросток увидел, как два неизвестных похитили сумку у жительницы Оренбурга. Он проследил за мужчинами и позвонил в полицию. Благодаря поступку молодого человека, злоумышленников удалось задержать по горячим следам.