Представлена официальная эмблема 275-летия Оренбурга

Оренбург, 25 января. Оренбуржцы выбрали эмблему 275-летия города. На эмблеме-победителе изображены известные архитектурные сооружения Оренбурга.

Эмблему, которая стала победителем, сделала 17-летняя ученица детской школы искусств «Дизайн-центр». На ее эмблеме присутствуют известные здания Оренбурга: Драматический театр, Музей истории города, Оренбургский историко-краеведческий музей, железнодорожный вокзал, башня с часами на улице Советской и бывшая водонапорная башня.

«Узнав о конкурсе, я сразу решила принять в нем участие. Было много хороших эскизов, но оренбуржцы выбрали именно этот. Он отображает максимально узнаваемые здания нашего города — они расположены на цифре 275. А салют над ними символизирует всех жителей и гостей Оренбурга, которые искренне радуются празднику», — сообщается на официальном портале Оренбурга.

Конкурс на лучший проект эмблемы к 275-летию Оренбурга объявили в сентябре прошлого года. В конкурсе участвовали 34 работы, их опубликовали на официальном Интернет-портале Оренбурга. В период с 10 по 25 ноября оренбужцы могли проголосовать за понравившуюся эмблему, после чего было выбрано девять работ. Жюри выбрало победителя, стоит отметить, что члены комиссии согласились с мнением большинства оренбуржцев.