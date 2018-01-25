Оренбургские травматологи освоили новые методы лечения

Оренбург, 25 января. Оренбургские травматологи и ортопеды провели высокотехнологичные операции в городской клинической больнице №4. Об этом сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.

Операцию по замене эндопротеза тазобедренного сустава провели 62-летней жительнице Оренбургской области. В ходе операции врачи применили новые медицинские технологии. Особенность новшества заключается в том, что врачи подбирают компоненты эндопротеза индивидуально для каждого пациента. После операции пациентка безболезненно могла уже ходить с опорой на прооперированную ногу.

Оренбургские врачи провели операцию под руководством известного врача-травматолога, заслуженного врача России Геннадия Куропаткина. Также он провел для коллег мастер-класс, и оренбургские врачи освоили метод индивидуального подбора компонентов эндопротеза для пациентов.

Оренбургские специалисты провели аналогичную операцию для 68-летней женщины, у которой была позвоночная травма. Впервые в регионе высокотехнологическую операцию провели по методике Хармса.

«Сложность методики состоит в том, что в ходе высокотехнологичного вмешательства необходимо провести фиксацию винтов в первый и второй шейные позвонки, имеющие много анатомических особенностей. Любое отклонение от техники проведения винтов может привести к серьезным осложнениям, поэтому вмешательство требует высочайшей точности исполнения», — отмечает заместитель главного врача городской больницы №4 Оренбурга, травматолог-ортопед Денис Давыдов.

Отмечается, что операция прошла успешно, и скоро женщину выпишут.