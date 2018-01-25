Футболисты «Оренбурга» разгромили македонский «Силекс» на сборах в Турции

Оренбург, 25 января. Футбольный клуб «Оренбург» провел товарищескую встречу с македонской командой «Силекс» на сборах в турецком Белеке. Оренбургский клуб выиграл со счетом 3:0.

Товарищеский матч проходил на поле в Белеке в среду, 24 января. Открыть счет во встрече удалось лишь к концу первого тайма: гол забил Денис Попович. В конце второго тайма футболисты Хасан Мамтов и Дмитрий Ефремов записали на свой счет мячи.

«Хороший поединок, достаточно для первых сборов. Хороший соперник, динамичный», — отметил главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов.

Стоит отметить, что на поле в матче против «Силекса» выходили и новички команды — Максим Плопа, Андрей Козлов и Алексей Сутормин.