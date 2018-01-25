Баскетболистки оренбургской «Надежды» выиграли у «Перфумериас Авениды» в матче Евролиги
Оренбург, 25 января. Баскетболистки оренбургского клуба «Надежда» одержали победу над «Перфумериас Авенидой» в матче 13-го тура группового этапа женской баскетбольной Евролиги.
Встреча, которая прошла в Оренбурге, завершилась победой «Надежды» со счетом 89:78. Самым результативным игроком в составе победителей стала Брионна Джонс. Она сделала восемь подборов и набрала 21 балл. Стоит отметить, что после длительного перерыва вышла на площадку Алекс Бентли. Она записала на свой счет восемь очков.
«Это игра — в ней всегда есть место и подъемам, и спадам. К команде у меня претензий нет, девчонки сегодня работали на результат и, я надеюсь, порадовали наших болельщиков красивой игрой», — приводит пресс-служба «Надежды» слова главного тренера клуба Александра Ковалева.