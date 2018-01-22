Новые машины скорой помощи получили моногорода Оренбуржья

Оренбург, 22 января. Очередную партию машин скоро помощи доставили в Оренбургскую область, которая вошла в первую десятку российских регионов по числу полученных автомобилей.

Около 350 машин скорой помощи с современным оснащением за последние семь лет получил автопарк областного здравоохранения, сообщают региональные новостные источники. К тому же, десять автомобилей скорой помощи поступили в моногорода. Машины оснащены оборудованием для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи и приспособлены для использования навигационной системы ГЛОНАСС.

Ключи от новых автомобилей скорой помощи торжественно вручил губернатор Оренбургской области Юрий Берг, сообщает пресс-служба правительства региона.