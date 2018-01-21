Баскетболистки «Надежды» выиграли у МБА в матче чемпионата России

Оренбург, 21 января. Оренбургская женская баскетбольная команда «Надежда» выиграла у МБА из Москвы на своем паркете в матче чемпионата России.

Встреча, которая прошла в Оренбурге, завершилась победой клуба «Надежда» со счетом 82:63(21:22, 26:16, 17:14, 18:11). Самыми результативными игроками оренбургской команды стали Алейн Джонс, которая набрала 24 очка и сделала 11 подборов, и Мария Черепанова, которая принесла команде 18 очков. У московского баскетбольного клуба отличились Людмила Сапова, набравшая 13 очков, и Нина Глонти, он сделала десять подборов и заработала десять очков. Об этом сообщает «РИА Новости».

На данный момент, «Надежда» заработала 21 очко и расположилась на третьей строчке турнирной таблицы. МБА занимает седьмое место, в активе баскетбольного клуба 17 очков.