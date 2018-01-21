Полиция нашла пропавшую в Орске девочку-подростка

Оренбург, 21 января. Пропавшую девочку-подростка, которая ушла из дома в Орске, нашли сотрудники полиции.

Полицейские Орска установили местонахождение девушки 2002 года рождения. Отмечается, что жизни и здоровью подростка ничего не угрожает, сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области. На данный момент по факту случившегося проводится проверка.

Ранее сообщалось, что девочка-подросток ушла из дома около 16.30 в субботу, 20 января, и не вернулась. В полицию обратились родственники подростка. Сотрудники правоохранительных органов и родственники разыскивали девушку.

Напомним, в Перми разыскивают 21-летнюю девушку, которая пропала после встречи с подругой. Информации об ее местонахождении нет с 18 января этого года.