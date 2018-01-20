Опасную снежную горку снесли в Оренбургской области

Оренбург, 20 января. Опасную снежную горку, которая была построена в поселке Брацлавка Адамовского района Оренбургской области, снесли.

Сотрудники ГИБДД Оренбургской области обнаружили на одной из улиц поселка Брацлавка опасную горку. Горка расположена на проезжей части, и дети, катаясь на ней, могли оказаться под колесами машин. Как оказалось, горку делали взрослые для детей.

Сельская администрация выделила трактор, с помощью которого удалось ликвидировать опасную конструкцию. Автоинспекторы просят родителей внимательно относиться к тому, как развлекаются их дети. Об этом сообщает «Openday». Опасно кататься на горках, которые расположены рядом с проезжей частью или водоемами, а также касаются деревьев.