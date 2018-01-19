Жители Оренбуржья отмечают праздник Крещения Господня

Оренбург, 19 января. Православные жители Оренбургской области отмечают праздник Богоявления, ночью в храмах служили божественную литургию, после — оренбуржцы искупались в купелях.

В полночь 19 января в Никольском кафедральном соборе служили праздничную литургию, после которой священнослужители освятили воды, купели при храмах. Около трех часов ночи крестным ходом оренбуржцы шли до крещенских купелей из храма Введения Пресвятой Богородицы на Беловке.

Массовые купания начались в четверг, 18 января, в 20:00 часов вечера. Купания в оборудованных прорубях будут доступны до 08:00 часов утра субботы,20 января. Официально в Оренбурге организовали три купели: на Урале, на озере Коровьем и на Сакмаре. На территории дежурили сотрудники правоохранительных органов, спасатели и медики.