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Общество
Фельдшеры Оренбургской области получат 500 тысяч рублей по программе «Земский доктор»
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    Фельдшеры Оренбургской области получат 500 тысяч рублей по программе «Земский доктор»

    20:30  18 Января 2018  /обновлено: 20:30  18 Января 2018
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    Фельдшеры Оренбургской области получат 500 тысяч рублей по программе «Земский доктор»

    Оренбург, 18 января. Молодые специалисты, решившие работать в сельских фельдшерско-акушерских пунктах, получат выплаты в размере 500 тысяч рублей по программе «Земский доктор».

    Как сообщают в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, изменения пошли в программу «Земский доктор» в 2018 году. Теперь выплаты получат не только врачи, которые уехали работать в отдаленные сельские пункты, но и фельдшеры.

    «В 2018 году области предоставлено 70 квот для земских врачей, также выделено 10 квот для фельдшеров сельских ФАПов. Единовременная выплата фельдшеру ФАПа, вошедшего в программу, составит 500 тыс. рублей», — отметили в министерстве.

    Выплаты могут получить медики, которые переехали в села и малые города с населением до 50 тысяч человек. Программа «Земский доктор» реализуется в регионе с 2012 года. Она разработана по аналогии с федеральным проектом «Земский доктор». Региональная инициатива направлена на привлечение медицинских работников в сельские ФАПы. За время реализации проекта участниками программы стали 620 молодых специалиста, выплаты в 2017 году выплаты получили 96 врачей. 

    Президент РФ Владимир Путин на Форуме малых городов и исторических поселений в Коломне заявил о начале действия программы «Земский доктор» в малых городах и селах страны, население которых не превышает 50 тысяч человек.

    Фельдшеры Оренбургской области получат 500 тысяч рублей по программе «Земский доктор»

     

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Ксения Пудовкина
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    #путин #оренбург #земский доктор
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