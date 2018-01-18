Фельдшеры Оренбургской области получат 500 тысяч рублей по программе «Земский доктор»

Оренбург, 18 января. Молодые специалисты, решившие работать в сельских фельдшерско-акушерских пунктах, получат выплаты в размере 500 тысяч рублей по программе «Земский доктор».

Как сообщают в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, изменения пошли в программу «Земский доктор» в 2018 году. Теперь выплаты получат не только врачи, которые уехали работать в отдаленные сельские пункты, но и фельдшеры.

«В 2018 году области предоставлено 70 квот для земских врачей, также выделено 10 квот для фельдшеров сельских ФАПов. Единовременная выплата фельдшеру ФАПа, вошедшего в программу, составит 500 тыс. рублей», — отметили в министерстве.

Выплаты могут получить медики, которые переехали в села и малые города с населением до 50 тысяч человек. Программа «Земский доктор» реализуется в регионе с 2012 года. Она разработана по аналогии с федеральным проектом «Земский доктор». Региональная инициатива направлена на привлечение медицинских работников в сельские ФАПы. За время реализации проекта участниками программы стали 620 молодых специалиста, выплаты в 2017 году выплаты получили 96 врачей.

Президент РФ Владимир Путин на Форуме малых городов и исторических поселений в Коломне заявил о начале действия программы «Земский доктор» в малых городах и селах страны, население которых не превышает 50 тысяч человек.