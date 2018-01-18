Более восьми тысяч детей появились на свет в Оренбурге за 2017 год

Оренбург, 18 января. Управление ЗАГС в Оренбурге подвело итоги и отметило, что за 2017 год родились более восьми тысяч детей.

За прошедший год в областном центре родились 8 783 малышей, среди них 115 близнецов и одна тройня, 4 531 мальчиков и 4 252 девочек, сообщает пресс-служба ЗАГС администрации города. Свыше 9 тысяч человек создали новые семьи в Оренбурге за 2017 год. Средний возраст молодоженов составил от 25 до 34 лет.

Первыми в семье стали 3 778 малышей, второй ребенок появился в 3 742 семьях и третьим обзавелись 1 263 семейных пар. Также в прошлом году усыновили (удочерили) 44 ребенка, 6 детей усыновили матери-одиночки, оба родителя являются усыновителями в 22 случаях, еще 16 актов было зарегистрировано по заявлению мужчин, которые состоят в браке с матерью ребенка.