Видео с уборщицей из Оренбуржья, моющей пол на гироскутере, набирает популярность в Сети

Оренбург, 18 января. Видеоролик, на котором жительница Бузулука Оренбургской области, моет полы шваброй на гироскутере, покоряет просторы Интернета.

Нина Александровна, 67-летняя жительница Бузулука, стала популярной благодаря видеоролику, на котором женщина моет пол на гироскутере. Видео снял и опубликовал на Youtube блогер Дамир Муратов. Пожилая женщина во время корпоратива, проводимого в честь Нового года, встала на гироскутер, вооружившись шваброй.

Героиня видеоролика не скрывает, что хочет попасть на Первый канал, поэтому, вооружившись шваброй, моет пол, стоя на гироскутере, и поздравляет всех с праздником.