Миллион рублей выплатят за помощь в поимке убийц бизнесмена и его сына в Оренбурге

Оренбург, 18 января. Вознаграждение в размере одного миллиона рублей объявлено за содействие в задержании преступников, совершивших убийство предпринимателя и его семилетнего сына в Оренбурге.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Оренбургской области, за помощь в поимке в убийц бизнесмена и его семилетнего сына объявляется вознаграждение в размере одного миллиона рублей. В ведомстве просят всех, кто владеет информацией о деталях совершенного преступления или является свидетелем убийства, обратиться в отделение полиции.

«За информацию, которая позволит установить местонахождение лиц, совершивших преступление, объявлено вознаграждение в 1 млн рублей», — отмечают в ведомстве.

Преступление было совершено 17 января: тела 35-летнего предпринимателя и его семилетнего сына нашли в машине Toyota Land Cruiser во дворе между жилыми домами на улице Карагандинской. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается под руководством председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.