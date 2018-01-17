Губернатор Оренбургской области наградил лучших педагогов

Оренбург, 17 января. Губернатор Оренбургский области Юрий Берг наградил педагогических и руководящих работников общеобразовательный организаций. Встреча прошла в зале торжеств правительства области в среду, 17 января.

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг поприветствовал и поздравил педагогов с наступившим Новым годом. Также он напомнил об успехах, которые были достигнуты в 2017 году: капитальный ремонт в 365 образовательных учреждениях Оренбуржья, обновление 123 спортивных залов, строительство 11 школ. Стоит отметить, что в регионе появились семь тысяч мест для учащихся школ и 25 тысяч мест в детских садах. На данный момент один школьник из десяти учится во вторую смену, данный вопрос планируют полностью закрыть через пять-шесть лет.

Были отмечены и результаты школьников, которые стали победителя и призерами олимпиад, интеллектуальных, творческих, спортивных конкурсов и соревнований, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.

«Убежден, что эти достижения приумножаться в будущем, а от вас[педагогов] мы ждем повышения качества образования, новых побед ваших воспитанников», — подчекивает Юрий Берг.

На встрече наградили 86 педагогических и руководящих работников, а также отметили тьюторов, которые подготовили победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году.