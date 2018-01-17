Конкурс работников образования пройдет в Оренбурге

Оренбург, 17 января. ХVII конкурс профессионального мастерства работников образования «Учитель города Оренбурга – 2018» пройдет с 18 по 22 января.

В конкурсе примут участие педагоги из 24 муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений Оренбурга, сообщают новостные региональные источники.

Участникам конкурса придется пройти несколько испытаний. Учителям, педагогам-психологам, воспитателям необходимо будет показать творческую самопрезентация, дать открытый урок или занятие, провести мастер-класс «Методическая система эффективного педагога», а также представить портфолио «Я — педагог «Новой школы».

Конкурс стартует в 11 часов утра во Дворце творчества детей и молодежи Оренбурга 18 января.